Gravidismo episodio nelle scorse ore a Washington, negli Stati Uniti. Un furgoncino pickup si è lanciato a tutta velocità contro due agenti di polizia in servizio di pattuglia in strada a bordo delle bici, travolgendoli insieme ad un altro passante prima di finire la sua scorsa con un altro violento schianto contro un camion parcheggiato a bordo strada. È accaduto nella serata di giovedì ora locale in un quartiere a nordovest della capitale americana. Fortunatamente l'impatto non è stato fatale per i due genti e la passante, che sono rimasti feriti.

Ad avere la peggio uno degli agenti che è stato soccorso e ricoverato in condizioni gravissime al pronto soccorso. Soccorsi e trasportati in ospedale anche gli altri due feriti le cui condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita, l'altro agente e una donna che lavora per l'amministrazione locale come assistente per il controllo del traffico

Dopo lo schianto il conducente e una persona che viaggiava con lui, entrambi rimasti feriti ma in maniera leggera, sono stati arrestati dalla polizia. Si tratta del 22enne Brandon Figures-Mormon e del 23enne Dwayne Nicholas Taylor, entrambi originari della Virginia. A bordo del mezzo gli agenti hanno ritrovato anche un'arma da fuoco. Il 22enne è stato incriminato per assalto con l'intenzione di uccidere e possesso di arma illegale, il 23enne solo per possesso di arma .