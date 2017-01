Come per i loro colleghi uomini, anche per i cani poliziotto prima o poi arriva il giorno della pensione, ma se per i primi è tempo di restare più in famiglia per i secondi invece è l'inizio di una nuova vita con nuovi padroni e nuova casa. È questo il destino anche di Warren, un cane poliziotto che, dopo alcuni anni di onorato servizio presso la squadra cinofili di Brindisi, è stato ‘congedato' per motivi di salute. Per questo l'animale, un esemplare di pastore tedesco di sei anni, ora cerca casa e qualcuno pronto ad adottarlo e a prendersi cura di lui.

A raccontare la sua storia e lanciare l'appello per un nuova casa è stata la stessa polizia di stato attraverso il suo account twitter. "Warren ha un carattere socievole con le persone e si ambienta facilmente, ed uno sguardo del quale non ci si può non innamorare" ha spiegato il suo conduttore. Di solito quando non possono più svolgere il lavoro per cui sono stati addestrati i cani poliziotto vengono adottati proprio dal loro conduttore ma non sempre l'agente ha la possibilità di portarsi a casa il cane quindi scatta la pratica di adozione aperta sia a privati cittadini che ad associazioni che devono presentare apposita domanda.