Ha pedalato per circa trenta giorni, macinando decine e decine di chilometri, ma invece di avvicinarsi verso casa sua – era quello il suo obiettivo – si stava allontanando in quanto aveva sbagliato direzione. E alla fine è stata la polizia a fermarlo scoprendo che con la sua bici l’uomo aveva anche preso l’autostrada. La vicenda di questo ciclista “confuso” arriva dalla Cina. Secondo quanto si legge sui media stranieri, l’uomo si è accorto del suo errore dopo giorni di viaggio solo quando è stato arrestato perché era finito in autostrada. Da quanto è emerso, il ciclista aveva partecipato ai festeggiamenti del Capodanno Cinese a Rizhao, nella provincia del Shandong, e stava rientrando a casa sua, a 1700 chilometri di distanza. Gli agenti lo hanno fermato nella provincia centrale di Anhui, mentre stava viaggiando nella direzione sbagliata.

Non aveva i soldi per permettersi i mezzi pubblici – L'uomo, che indossava un cappotto e un cappello per proteggersi dal freddo, ha anche raccontato alla polizia di essersi messo in viaggio in bicicletta perché non aveva soldi per comprare il biglietto di un treno. Ha inoltre detto di non essere in grado di leggere le cartine e per questo aveva dovuto affidarsi alle indicazioni dei passanti per tentare di tornare a casa. Alla fine i poliziotti gli hanno pagato il biglietto del treno permettendogli di tornare, finalmente, a casa sua.