Voleva portare a Disneyland la figlioletta di cinque anni per realizzare il suo sogno, ma non ce l'ha fatta ed è morta prima di riuscire a raggiungere il suo obiettivo. Emma Banks, giovane mamma di 32 anni, è stata uccisa da un brutto cancro intestinale lo scorso luglio. Avrebbe tanto voluto esaudire il desiderio della sua bambina e portarla a visitare il parco giochi Disneyland in Florida, ma purtroppo non ce l'ha fatta, è morta prima. Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli: il viaggio, il soggiorno, il giro per i grandissimo parco tematico americano, ogni singolo dettaglio era stato pianificato. Così, per realizzare le ultime volontà di Emma, gli amici hanno allora deciso di organizzare una raccolta fondi per reperire la somma necessaria a portare la bimba in viaggio in Florida e farle visitare Disneyland. "Ha desiderato una figlia tutta la vita", raccontano gli amici di Emma. Nell'ultima lettera scritta dalla 32enne prima di morire la bambina viene definita "piccola principessa"; aveva solo un anno quando hanno diagnosticato il tumore alla madre. La donna, di Leasowe, ha lasciato orfani anche altri figli minorenni: "Aveva intenzione di fare di più, ma il male non glielo ha permesso", ricordano i suoi amici e parenti.