Il suo sogno era quello di poter diventare un hostess di volo per una compagnia locale per questo aveva deciso di candidarsi per un posto di lavoro. Un gesto normale di una giovane ragazza che però agli occhi di quella che credeva una sua amica era apparso un passo inaccettabile che andava fermato a tutti i costi anche sfregiandola con l'acido. È la drammatica vicenda di Kanwal Qayyum, una ragazza pakistana che oggi ha 29 anni, vittima di un attacco con acido solforico da parte di un'amica gelosa che l'ha lasciata completamente sfigurata. La terribile aggressione in casa della stessa ragazza a Karachi dove la vittima stava dormendo dopo aver dato ospitalità per la notte all'amica gelosa.

Ora a distanza di ani la ragazza sta cercando di ricostruire il suo volto e una vita sociale con un serie di operazioni chirurgiche di ricostruzione facciale dopo aver perso anche capelli e naso. I medici le hanno potuto ricostruire le narici con il tessuto prelevato dalla sua coscia, mentre grazie ad un trapianto di capelli eseguito a Manchester, in Inghilterra, ha potuto riavere la folta chioma di un tempo oltre a ciglia e sopracciglia. La strada però è ancora lunga per ristabilirsi completamente e arrivare ad un volto completamente modellato, ma Kanwal è pronta ad affrontarla senza paure.