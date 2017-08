Vuoi “vincere” uno stage in azienda? Devi prima comprare una borsa

È destinato a far discutere il concorso della nota azienda Carpisa, che mette in palio uno stage di un mese nel settore marketing: per partecipare bisogna “acquistare una borsa donna della collezione autunno-inverno 2017/2018” e conservare “il codice gioco”.