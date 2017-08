Ha tentato di adescare una bambina con delle caramelle, con l’intenzione poi di molestarla. Per questo motivo un pensionato di 85 anni, nato e residente nella provincia di Siena, è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Siena. È stata la stessa bambina a raccontare tutto alla madre dopo essere fuggita. I genitori, a loro volta, hanno avvertito le autorità.

Da successivi accertamenti è emerso che la piccola era stata avvicinata, mentre giocava sotto casa, da un anziano che l'aveva convinta a seguirlo in garage con la scusa di offrirle dolciumi. Una volta soli l'uomo si è però avvicinato e ha cercato di toccarla nelle parti intime. La minore è riuscita a intuire il pericolo ed è scappata. Le forze dell’ordine hanno trovato riscontri nelle testimonianze raccolte e nei pedinamenti effettuati osservando l'anziano e ricostruendo i dettagli della vicenda denunciata. I genitori della minore l'hanno portata in ospedale per accertare eventuali altre violenze subite e i medici hanno attivato il codice rosa.

Il pensionato ora si trova agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari, nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla bambina. Ma le indagini nei suoi confronti proseguono nel tentativo di capire se possa essersi reso responsabile di altri atti analoghi.