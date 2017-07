A causa di violenti conati di vomito provocati da dei frutti di mare avariati si è rotta la vescica e così una donna di 46 anni ha rischiato di perdere la vita. A descrivere il caso, giudicato assolutamente raro, è il British Medican Journal Case Reports. La vicenda si è consumata a Watford, in Gran Bretagna, dove la donna si è sentita male dopo una cena a base di frutti di mare in un ristorante. Una volta arrivata a casa la quarantaseienne – che non aveva precedenti problemi urologici – ha continuato a vomitare per tutta la notte e lo sforzo secondo i medici avrebbe provocato la rottura della vescica, che si è perforata di tre centimetri. Ore dopo la donna non era in grado di urinare e quando la mattina successiva un ulteriore episodio di vomito le ha provocato un copioso sanguinamento dalla vagina si è decisa a recarsi in ospedale.

La paziente è stata operata e dopo tre mesi si è ripresa – Lì i medici con l’aiuto di una tomografia computerizzata hanno scoperto un accumulo di fluidi nel peritoneo e la perforazione della vescica. A quel punto la paziente è stata operata. A distanza di tre mesi la paziente si è ripresa bene e i sintomi sono completamente scomparsi. “Ci sono pochissimi studi in letteratura medica che riportano episodi di rottura spontanea della vescica”, hanno scritto gli esperti sul BMJ Case Reports descrivendo il caso della signora di Watford. “Questo caso insolito – hanno precisato – è molto importante perché ci dimostra che anche normali vesciche sane possono rompersi durante episodi di pressione intra-addominale acuta”.