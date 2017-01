Il freddo non perdona nemmeno gli animali, che istintivamente conoscono bene la natura e i suoi rischi. Gira online in queste ore la foto di una volpe congelata, che ritrae il povero canide nel momento in cui muore di freddo. Lo scatto è di Johannes Stehle, figlio di Franz, il cacciatore che ha trovato il mammifero e che ha deciso di renderlo pubblico perché, come spiega lui stesso, "la gente dovrebbe avere rispetto per la natura". La volpe è stata trovata nel sud della Germania, precisamente nel land Baden-Württemberg. L'animale stava probabilmente camminando sulla superficie apparentemente congelata del Danubio, quando una lastra deve essere sprofondata nell'acqua gelida, uccidendo la vittima in pochi minuti.

in foto: La volpe ghiacciata del Danubio

Il ritrovamento è avvenuto a fine dicembre, mentre a gennaio l'uomo ha preso una motosega e, con l'aiuto del figlio, ha estratto i blocchi di ghiaccio che ancora tengono prigioniera la volpe. Il tutto è stato quindi portato davanti alla propria casa in attesa che il tempo "scongeli" la volpe. Il cacciatore ha dichiarato inoltre che non è la prima volta che sul proprio cammino incontra animali avviluppati nel ghiaccio: in passato era già accaduto con tre o quattro cinghiali e un capriolo.