Buone notizie per chi ha già in programma un viaggio magari di vacanza per quest'anno e cerca un volo conveniente per la sua destinazione ma anche per chi ci sta ancora pensando e potrebbe approfittarne. La compagnia aerea Volotea infatti ha deciso di lanciare un campagna straordinaria per attirare nuova clientela in Italia con un'offerta super conveniente. La low cost con sede a Barcellona sta offrendo in queste ore oltre un milione di voli a partire da 5 Euro per tutti viaggi fino a dicembre 2017.

Un maxi offerta non solo per le prossime vacanze estive, dunque, ma anche per viaggi di lavoro e persino per quelle invernali di fine anno. Tantissimi i voli interessati e per le più disparate molalità europee, dalla Spagna alla Francia, passando per Croazia e Grecia. Per chi è interessato però occorre fare presto perché l'offerta ha u numero di posti limitati e sarà attiva fino alla mezzanotte del 5 maggio prossimo