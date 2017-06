La partenza di Catania era programmata per le 14.20 ma le decine di passeggeri di un volo Volotea che, appunto da Catania, doveva arrivare a Venezia, hanno aspettato in aeroporto circa dodici ore prima di veder decollare il loro aereo. A ricostruire la disavventura vissuta dai tanti passeggeri del volo – compreso un anziano di 81 anni – è il quotidiano Il Gazzettino, che ha raccolto la testimonianza di una delle persone costrette ad aspettare quasi un’intera giornata nello scalo siciliano in attesa di arrivare a Venezia. Antonella, una donna che vive nel Pordenonese, ha raccontato la loro odissea affermando che in aeroporto non c’era un deposito bagagli né posti a sedere per tutti. “Hanno spostato e cambiato orari ogni 60 minuti – ha denunciato -. Ho chiamato la compagnia (un numero spagnolo) quattro volte, ma nessuno ha saputo dire nulla. Non potevamo lasciare le valige e nessuno ci ha offerto uno sgabuzzino o un posto dove poterle mettere”. Insomma, per ore i passeggeri non avrebbero ricevuto alcuna notizia certa di quello che sarebbe accaduto e l’unica agevolazione concessa è stata un buono di dieci euro per un pasto e un successivo buono, nel pomeriggio, di cinque euro. Alla fine l’imbarco inizialmente previsto alle 13.40 è stato effettuato all’1.30 di notte. Ma i problemi non erano ancora terminati: “Abbiamo passato un’altra ora in aereo per controlli – ha raccontato sempre Antonella – e a quel punto alcuni passeggeri avevano paura, sono stati presi dal panico e volevano scendere. Poi finalmente l’aereo è decollato e alle 3.40 del mattino siamo atterrati a Venezia”.

La replica della compagnia aerea – Il quotidiano ha raccolto anche la replica della compagnia aerea, che ha parlato di ritardi dovuti a problematiche tecniche: “Ieri, giovedì 22 giugno 2017, i voli operati sulla rotta Venezia-Catania-Venezia hanno subito ritardi dovuti a problematiche tecniche. Volotea si è attivata affinché le complicazioni si risolvessero nel minor tempo possibile, ma l’aereo di back-up che solitamente la compagnia attiva in queste occasioni non era temporaneamente disponibile. Nonostante le problematiche, la compagnia non ha effettuato alcuna cancellazione, garantendo la completa operatività dei voli in data odierna. Tutti i passeggeri coinvolti sono stati informati e assistiti dalla compagnia, che ha fornito loro due voucher per poter acquistare cibo e bevande. Volotea si è scusata personalmente con tutti i passeggeri per i disagi causati”. Il quotidiano scrive anche che i passeggeri hanno intenzione di rivolgersi a un legale e chiedere il rimborso del biglietto e anche i danni alla compagnia.