È arrivato il giorno dell’atteso volo inaugurale del C919, il primo jet di linea “made in China” realizzato dalla Comac, la Commercial Aircraft Corporation of China. Un volo inaugurale che arriva al termine di un decennio di lavori, iniziati nel febbraio 2007, e che rappresenta il compimento di un progetto a cui tiene personalmente anche il presidente cinese Xi Jinping. L’aereo bianco, blu e verde e con la scritta “C919” dipinta sulla coda, si è alzato in volo dall’aeroporto Pudong di Shanghai alle 14 ora locale tra gli applausi delle migliaia di persone che si sono radunate lungo la pista. Il decollo è stato trasmesso anche in diretta dalla televisione di stato cinese. Dopo circa 80 minuti di viaggio-prova l’aereo è atterrato nello stesso scalo senza problemi, concludendo così con successo il suo primo volo. Le 5 persone a bordo dell’equipaggio sono state accolte come degli eroi dalla folla.

Il rivale di Airbus e Boeing – Spinto da due motori, il C919 è disegnato per ospitare fino a 168 passeggeri e può spingersi a distanze comprese tra i 4000 e i 5600 chilometri. Fino ad oggi ha ricevuto 570 ordini da 23 compagnie aeree, quasi tutte asiatiche e cinesi in particolare. Il primo aereo passeggeri cinese della storia vuole essere per Comac la risposta al Boeing 737 e all’Airbus 320, gli aerei commerciali più usati al mondo, anche se i media cinesi sottolineano che per il C919 è ancora lunga la strada per potere competere sul mercato globale con i giganti dell’aviazione civile mondiale. Il C919 è stato assemblato infatti dalla compagnia statale Commercial Aircraft Corporation of China, ma molte delle sue componenti sono di produzione europea o americana. L'ingegnere capo della Commercial Aircraft Corporation of China Ltd ha detto di ritenere che il primo volo di linea C919 sia solo “un ulteriore passo in avanti di una lunga marcia”.