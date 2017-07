Il miglior pallavolista azzurro Ivan Zaytsev non prenderà a parte agli Europei che si terranno in Polonia dal prossimo 24 agosto. La vicenda che ha portato alla rottura tra la nazionale e lo ‘Zar’, che la scorsa estate alle Olimpiadi di Rio aveva fatto innamorare tutti gli appassionati italiani, è davvero incredibile. Perché lo schiacciatore della Sir Safety Perugia ha uno sponsor tecnico personale (la Adidas) diverso da quello che invece fornisce il materiale agli azzurri (la Mizuno), che hanno l’obbligo di indossare anche le calzature della casa giapponese. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo e il giocatore ha lasciato il ritiro di Cavalese.

Malagò ufficializza la rottura tra lo ‘Zar’ e l’ItalVolley.

Del caso Zaytsev ha parlato il presidente del Coni Giovanni Malagò che al termine della Giunta Nazionale al Foro Italico ha detto di aver provato a ricucire lo strappo avendo un buon rapporto con lo ‘Zar’ ed anche con il presidente federale Cattaneo, ma con enorme rammarico ha dichiarato che il giocatore è fuori dalla nazionale

La querelle per le scarpe di Ivan Zaytsev non è risolta ed è stata ritirata la sua convocazione dalla nazionale. Le nuove scarpe non vanno bene, non ne conosco le motivazioni, ma non posso che dispiacermi. Pensavo che lo cose fossero sistemate. Ci avevo messo la faccia su richiesta della federazione visti i miei rapporti personali con Zaytsev: sapevo che erano state realizzate delle scarpe da volley apposta per lui, ma non è stata trovata la soluzione.

Cosa è successo tra Zaytsev e la Nazionale di Pallavolo?

A pochi giorni dal ritiro di Cavalese improvvisamente è esploso il caso dello ‘Zar’, che ha uno sponsor personale (la Adidas) che gli fornisce le scarpe. C’è una regola però che prevede che tutti gli atleti della nazionale di Pallavolo indossino il materiale dello sponsor tecnico dell’Italia e cioè la Mizuno. Zaytsev si è impuntato e ha detto che si trova bene solo con le scarpe che gli fornisce la Adidas. Le parti hanno cercato di venirsi incontro, ma nonostante i tanti tentativi della Mizuno, che ha cercato di ricreare una scarpa identica, le parti non sono riuscite a trovare un accordo. Il pallavolista italiano ha fatto sapere, dopo essersi allenato con le Mizuno modificate, di non trovarsi a suo agio con quel modello. La regola esiste e la FederVolley pur cercando un accordo con il giocatore vuole farla rispettare, perché anche il gruppo pare non voglia che vengano fatte eccezioni, come ha spiegato il presidente federale Cattaneo