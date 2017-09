A seguito di formale esposto presentato dal Codacons la Procura della Repubblica di Bergamo ha aperto un'inchiesta sulle cancellazioni dei voli da parte della compagnia irlandese Ryanair. A comunicarlo è il Codacons in una nota. Secondo quanto riferito dall'associazione, il procuratore della Repubblica di Bergamo Walter Mapelli ha aperto un fascicolo sulla compagnia aerea assegnando l'inchiesta – che al momento è senza ipotesi di reato – al sostituto procuratore Fabrizio Gaverini. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha spiegato che adesso sarà la magistratura a dover chiarire “quando Ryanair abbia avuto consapevolezza delle difficoltà organizzative con i voli, se vi siano stati ritardi nella decisione di disporre le cancellazioni, se la compagnia stia rispettando la normativa sui risarcimenti ed eventuali ipotesi penalmente rilevanti”. Secondo il Codacons, ora tutti i passeggeri danneggiati dalle cancellazioni del loro volo possono costituirsi parte offesa ai fini delle doverose richieste risarcitorie.

L'Autorità Antitrust ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti di Ryanair – Anche l'Antitrust è scesa in campo nella vicenda della cancellazione dei voli Ryanair: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo. L’Antitrust contesta in particolare che le numerose cancellazioni dei voli potrebbero configurare una violazione dei doveri di diligenza di cui all’art. 20 del Codice del consumo, nella misura in cui sarebbero in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note al professionista, quindi non a cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo, causando disagi ai consumatori che avevano programmato da tempo i propri spostamenti e già prenotato e pagato il biglietto. A ciò si aggiunge un secondo profilo di contestazione, riguardante il tenore e le modalità delle informazioni con le quali Ryanair ha informato i passeggeri della cancellazione dei voli e ha loro prospettato le possibili soluzioni che potrebbero indurre in errore i consumatori.