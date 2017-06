“Io e Pedro gireremo uno dei video più pericolosi di sempre. L’idea è stata sua, non mia”. Con questo tweet la 19enne americana Monalisa Perez aveva annunciato la trovata che, solo poche ore dopo, l’avrebbe portata in carcere con l’accusa di omicidio colposo di secondo grado. Quel video ha infatti portato ad una tragedia: la teenager del Minnesota ha sparato un colpo di pistola contro Pedro Ruiz, il suo fidanzato 22enne, che teneva un libro sul petto, credendo che sarebbe bastato per fermare il proiettile. Purtroppo non è stato così e il ragazzo è rimasto ucciso.

Secondo quanto raccontato dallo sceriffo di Norman County, in Minnesota, lunedì mattina Monalisa, incinta di sette mesi e già madre di una bambina, ha chiamato il 911 (numero per le emergenze negli USA) dicendo che aveva accidentalmente sparato al petto del compagno. È stata arrestata, poi rilasciata su cauzione anche per la sua condizione, e ora rischia 10 anni di carcere se giudicata colpevole. La polizia ha quindi sequestrato due telecamere che hanno filmato il drammatico episodio.

L’idea dei due giovani era tanto semplice quanto folle: l’obiettivo era acquisire popolarità sui social network con un gesto a dir poco assurdo e sconsiderato (come poi del resto si è dimostrato): Pedro Ruiz è stato colpito da un singolo proiettile esploso da una Desert Eagle calibro 50 a circa 30 centimetri di distanza ed è morto sul colpo, come stabilito dai paramedici intervenuti sul posto. Da parte sua, Monalisa si è difesa riferendo agli inquirenti di aver accettato di sparare al compagno soltanto dopo “la tanta insistenza di lui, deciso di diventare “famoso come youtuber” e già protagonista di diversi video pubblicati sul canale YouTube della coppia. “Erano innamorati", ha dichiarato la zia del ragazzo ai media americani, "Non doveva andare in questo modo, non doveva accadere.