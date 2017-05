Avere la piscina in casa è un sogno che ben pochi possono permettersi. Non fosse tanto per la questione economica, il problema principale è lo spazio. Solitamente la maggior parte si limita ad acquistarne una gonfiabile. Ma il protagonista di questa storia ha superato ogni aspettativa. Ha letteralmente svuotato l’appartamento gettando mobili e oggetti dalla finestra ed ha riempito le stanze d’acqua “per farne una piscina”. Come riporta Il Gazzettino nell’edizione di Mestre e Venezia, il protagonista di questa storia, un cittadino britannico, dopo l’insano è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Mestre.

I fatti risalgono allo scorso weekend. L’uomo ha aperto tutti i rubinetti del bagno e della cucina del suo appartamento tra via Caneve e via Bruno Slongo e ha iniziato a gettare dalla finestra oggetti ed elettrodomestici. Immediata la chiamata alle autorità da parte di chi ha assistito alla scena bizzarra quanto deleteria. Sul posto sono giunti subiti i vigili del fuoco, insieme agli agenti del commissariato, che, dopo aver riportata la situazione alla calma, hanno disposto un trattamento sanitario obbligatorio in Psichiatria per l’inquilino.