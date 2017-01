Non solo tumori e insorgenza di malattie cardiovascolari: l'esposizione allo smog e agli agenti inquinanti può provocare danni anche al cervello, tanto che il 10% dei casi di Alzheimer potrebbe essere imputabile a questa causa. A rivelarlo è uno studio pubblicato dalla rivista Lancet, secondo cui l'effetto vale per chi vive a meno di 50 metri di distanza dalle strade più trafficate. Il rischio di demenza, scrivono i ricercatori di Public Health Ontario, è del 7% maggiore rispetto a chi vive a più di 300 metri da importanti arterie stradali. "Gli inquinanti entrano nel flusso sanguigno e provocano infiammazione – sostiene Ray Copes, uno degli autori – che sono legati a problemi cardiovascolari e a diabete. Lo studio suggerisce che possono entrare anche nel cervello e causare problemi neurologici".

Gli studiosi hanno preso in esame i dati di oltre 6,5 milioni di residenti tra i 20 e gli 85 anni, trovando oltre 243mila casi tra il 2001 e il 2012. La vicinanza a strade trafficate è stata rilevata attraverso il codice di avviamento postale. Il rischio è risultato più alto del 4% per chi vive tra 50 e 100 metri dalle strade a grande scorrimento e del 2% tra 100 e 200, per poi annullarsi. La ricerca non ha invece riscontrato relazioni con altre patologie neurologiche come il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla, anche se studi effettuati in passato hanno correlato l'esposizione allo smog con una minore quantità di materia bianca e con una diminuzione delle funzioni cognitive.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che ogni anno tre milioni di persone muoiono per cause legate all'inquinamento, mentre secondo una stima del 2014 il 92% della popolazione mondiale vive in zone che non soddisfano le linee guida dell'organizzazione. Due studi pubblicati nel 2013 su Lancet hanno messo in relazione l'esposizione agli agenti inquinanti con scompenso cardiaco e tumori del polmone. Nel primo caso sono stati registrati aumenti di ricoveri e mortalità legati ai picchi di diversi inquinanti mentre nel secondo si è notato che un aumento di 10 microgrammi delle polveri sottili è legato a un rischio maggiore del 22% di contrarre il cancro.