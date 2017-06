Russ Gremel è un vecchietto di 98 anni, ex veterano e avvocato, che ha sempre vissuto in modo semplice e di fatto, per tutta la sua vita, non ha parlato con nessuno di un vero e proprio patrimonio che aveva nascosto. Una ricchezza che ora l’anziano ha deciso di donare alla natura. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, il signor Gremel alla veneranda età di 98 anni ha svelato di possedere due milioni di dollari e ha deciso di donare tutti quei soldi per creare un rifugio naturale nell’Illinois. Il desiderio dell’anziano è quello di permettere alle future generazioni di godere delle bellezze naturali come lui ha fatto da ragazzino.

Le azioni comprate 70 anni fa – Secondo quanto riportato dai media americani, il nostro quasi centenario benefattore è cresciuto in una famiglia semplice e ha dovuto fare i conti con la povertà. Poi, circa 70 anni fa, con mille dollari comprò delle azioni di una catena farmaceutica con sede a Chicago e, col passare del tempo, quei soldi investiti si sono trasformati per lui in un guadagno di appunto circa due milioni di dollari. Soldi che però il vecchietto, che non si è mai sposato, non ha avuto figli, e ha vissuto sempre nella stessa casa di Chicago, non ha mai usato per se stesso, abituato forse a vivere nella semplicità.