"Appena abbiamo aperto ci hanno preso a pugni e rotto anche i denti prima di derubarci", è il drammatico racconto di due delle vittime della violenta banda di rapinatori seriali sgominata martedì dalla polizia a Catania dopo mesi di indagini avviate a seguito di numerosi colpi denunciati. La banda prendeva di mira gioiellerie ma anche abitazioni e ville picchiando brutalmente, terrorizzando e immobilizzando le persone che si trovavano all'interno. A seguito dell'indagine, su richiesta della locale Procura Distrettuale, il gip ha emesso undici ordinanze di misura cautelare nei confronti di altrettante persone indagate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapina, tentata rapina, furto e ricettazione.

La squadra mobile etnea ha arrestato e condotto in carcere sette degli indagati e posto ai domiciliari altre tre persone. Un undicesimo destinatario del provvedimento cautelare risulta al momento all’estero. Le indagini erano state avviate dopo una rapina in una gioielleria avvenuta il 26 ottobre 2015 con un bottino superiore ai 12mila euro. Una telecamera aveva inquadrato i rapinatori mentre fuggivano su uno scooter rubato ed erano partiti ulteriori accertamenti che si sono avvalsi anche di intercettazioni telefoniche. Attraverso queste ultime è stato possibile ricostruire altri colpi della banda che non esitava a incaprettare le vittime come si sente in una telefonata intercettata. Secondo gli inquirenti, ideatore e promotore dei colpi era un uomo già ai domiciliari che utilizzava la casa dove era detenuto come quartier generale per organizzare i colpi.