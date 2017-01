Violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. E’ l’accusa che ha portato i carabinieri di Vaiano, comune nel Pratese, ad eseguire un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di Gabriele Borchi, assicuratore di 38 anni, figlio dell'ex vice sindaco di Prato Goffredo Borchi. Membro della segreteria provinciale di Forza Italia e già consigliere in quota Pdl alla Circoscrizione sud, il 38enne è accusato di aver avuto rapporti sessuali dalla primavera del 2014 al 1° gennaio 2015 con una minorenne che all'inizio della relazione non aveva ancora compiuto 14 anni. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore Antonio Sangermano, che ha chiesto e ottenuto l'ordinanza di custodia poi firmata dal gip Angela Fantechi. A breve l'uomo dovrebbe essere ascoltato dal magistrato.

Stando a quanto scrive Il Tirreno, sarebbe stata la madre della giovane vittima a denunciare Borchi, dopo che la ragazzina si era confidata con la genitrice a seguito della fine della relazione con l’uomo più grande. I carabinieri della stazione di Vaiano avrebbero accertato che tra la 13enne e il 38enne ci sarebbero numerosi rapporti sessuali, anche se non completi, alcuni dei quali "consensuali". L'indagato, che fa anche parte dell'Associazione nazionale carabinieri, sarebbe entrato in contatto con la quattordicenne in quanto amico di famiglia dei genitori, proponendosi di aiutarla a fare i compiti. Tra i due si sarebbe instaurato un rapporto andato avanti fino al 1° gennaio 2015, quando fu la stessa ragazzina a troncarla per fidanzarsi con un coetaneo. Ma nell'agosto 2015, sempre secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, ci sarebbe stato un episodio di toccamenti non voluti dalla giovane durante una vacanza all'estero.