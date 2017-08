Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte a Cortina d’Ampezzo (Belluno): una persona è morta travolta con la sua auto da una colata di detriti. A confermare la tragica notizia è stato il vicesindaco della nota località delle Dolomiti, Luigi Alverà, in diretta con Rainews 24: “La vittima è una donna del posto. Al momento non risultano altre persone coinvolte. Ci sono state altre macchine travolte, ma non avevano persone a bordo“. Le aree maggiormente colpite dalla bomba d’acqua sono quelle della zona del Cristallo. Interrotta la strada dolomitica in tre punti: a Rio Gere, al Lago Scin e ad Alverà.

L’allarme era stato dato in serata dai familiari preoccupati per il mancato rientro a casa della donna: squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e polizia di stato si sono messi alla sua ricerca. I soccorritori anche con l’aiuto di una piccola ruspa hanno liberato l’auto, ma purtroppo il personale medico del suem 118 ha dovuto constatare il decesso della sfortunata. La colata detritica ha interrotto la strada delle Dolomiti all’intersezione degli impianti di risalita del Faloria e del Cristallo. In località Alverà la colata ha invaso anche alcune abitazioni e danneggiato diverse automobili. Le squadre di soccorso sono tutt’ora al lavoro per riportare la situazione alla normalità.