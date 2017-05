Una 23enne indiana è stata violentata dal branco e poi uccisa brutalmente a Sonipat, nello stato settentrionale di Haryana. Secondo quanto scrivono i media locali, la vittima è stata uccisa dopo aver minacciato di denunciare lo stupro: le sarebbe stata fracassata la testa con un mattone. La polizia ha arrestato due uomini e altri sei sono stati indagati dopo che la madre della vittima li ha accusati di essere coinvolti nella vicenda, ha detto il sovrintendente della polizia Ashwin Shenvi alla Reuters.

La vittima sarebbe stata rapita dal branco – la ragazza conosceva almeno uno dei suoi aguzzini – in auto vicino casa sua a Sonipat, 44 chilometri a nord di New Delhi. “Quando ha detto loro che li avrebbe denunciati tutti, le hanno martellato il cranio con dei mattoni", ha detto Shenvi. "Il modo in cui l‘hanno brutalizzata è orribile”. Il corpo della giovane è stato trovato in un campo aperto nella giornata di giovedì. La madre della vittima aveva già presentato una denuncia contro uno degli accusati per aver pressato la figlia a sposarlo, ma, stando a quanto afferma la genitrice, la giovane non sarebbe stata supportata dalle autorità.

L’India è uno dei Paesi al mondo col più alto numero di violenze sessuali contro le donne. Lo Stato ha emanato negli anni pene detentive sempre più rigide nei confronti di chi si macchia di quest’orrendo reato, ma le violenze non sembrano diminuire. In media, si contano 50 reati contro le donne ogni giorno denunciati dalla polizia di Delhi, inclusi almeno quattro casi di stupro, secondo quanto rivelato recentemente da un funzionario del ministero dell’Interno.