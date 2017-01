Tre uomini svedesi della città di Uppsala sono stati tratti in arresto tre giorni fa con l'accusa di aver abusati di una donna, mostrando le violenze nel corso di una diretta streaming su facebook. Due giorni fa le autorità hanno invitato gli utenti del social network in possesso delle credenziali di accesso alle immagini che mostrano lo stupro a renderle disponibili agli investigatori. "La polizia e i pubblici ministeri hanno accesso ad alcune delle immagini e riprese video," ha spiegato Magnus Berggren, pubblico ministero di Uppsala, nel corso di una conferenza stampa, come riferito dal giornale svedese Expressen.

"Quello a cui non abbiamo accesso è il segmento che mostra lo stupro vero e proprio", hanno rivelato gli inquirenti. A denunciare quanto stava accadendo sono stati proprio degli utenti di facebook: i poliziotti sono entrati nell'appartamento incriminato intorno alle 9 di domenica mattina. In quel momento le violenze erano state già commesse, ma ciò non ha impedito agli agenti di arrestare tre uomini, di 18, 20 e 24 anni. "Stiamo raccogliendo prove, prove tecniche, ma anche interviste", ha dichiarato il capo della polizia alla conferenza stampa. "Abbiamo interrogato un certo numero di persone". "Molti hanno visto questo filmato su internet, e siamo ansiosi di evitare la diffusione del video". Christine Chen, un portavoce di Facebook, ha detto, "Questo è un crimine orrendo e noi non tolleriamo questo tipo di contenuti su Facebook. Se qualcuno viola i nostri standard comunitari durante l'uso del live, interrompiamo questi video il più rapidamente possibile quando sono segnalati".