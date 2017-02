Un uomo di ventotto anni è finito in carcere con l’accusa di aver aggredito, rapinato e violentato una ragazza in un grande parco di Londra, il Victoria Park. La presunta violenza sarebbe avvenuta il 13 gennaio scorso poco dopo la mezzanotte e, da quanto emerso, qualche ora dopo i fatti il presunto aggressore ha sposato la sua compagna incinta. L’uomo – si tratta del ventottenne Derry McCann – è stato arrestato dopo la denuncia della presunta vittima di stupro, una ragazza di ventiquattro anni. Come si legge sui media britannici, la giovane ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita la sera del 13 gennaio mentre, dopo una serata fuori con gli amici, stava attraversando il parco londinese per tornare a casa. McCann l’avrebbe trascinata tra i cespugli e l’avrebbe violentata. Poi le avrebbe detto di darle i soldi che aveva con sé.

Arrestato sei giorni dopo la violenza – Il tabloid britannico The Sun, che ha scritto che tutto sarebbe appunto avvenuto nel giorno del matrimonio dell’accusato, ha riferito che la compagna dell’uomo – descritta come una donna “in avanzato stato di gravidanza” – non ha voluto commentare la vicenda. McCann è stato arrestato il 19 gennaio, meno di una settimana dopo la presunta aggressione. Attualmente è in carcere in attesa di comparire in aula davanti ai giudici.