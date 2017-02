Un uomo è stato condannato a 14 anni dopo aver cercato di violentare una donna di 94 anni sorda e cieca, dopo essere entrato nella sua casa di Grantham, Lincolnshire, per rubare nel cuore della notte. “E’ un delitto scioccante, orribile e spaventoso. Anche più di quanto si possa immaginare” ha detto il procuratore nel parlare del crimine commesso da Gregory Willis, 25enne. L’uomo sarebbe entrato nella casa dell’anziana, approfittando di una riunione di famiglia appena conclusa: uno dei parenti avrebbe infatti lasciato la porta di casa aperta. Nulla di più facile per un ladro, intenzionato ad intrufolarsi. Sarebbe stato sempre uno dei membri della famiglia della vecchina ad accorgersi della sua terribile aggressione e a scacciare Willis per poi chiamare la polizia. La sua vittima è morta quattro mesi dopo l'attacco, ma il decesso non sarebbe collegato all'attacco.

“La vittima era a letto, Le coperte erano stati tirate su e aveva i pantaloni del pigiama abbassati” ha detto il procuratore alla corte. “Quella donna aveva 94 anni. Era stata portata in casa dai suoi cari dopo essere stata in una casa di riposo; erano consapevoli che non aveva ancora molto tempo davanti a sé. Era cieca, con problemi di udito, non aveva alcuna memoria a breve termine, scarso equilibrio ed era doppiamente incontinente” ha spiegato il giudice John Pini. “Siamo tutti scioccati e inorriditi. Come possono esserci persone in grado anche di pensare ad una cosa del genere?”, si chiedono i parenti della vittima. “Non è mai riuscita a dirci cosa è successo quel giorno. Speriamo solo che non abbia sofferto” hanno detto ancora.