Un vero e proprio viaggio del terrore. I 291 passeggeri e gli 11 membri dell'equipaggio del volo D7377291 operato da Air Asia con l'Airbus A330 hanno vissuto attimi di panico a causa di una forte turbolenza che li ha sbalzati dalle proprie poltrone, scaraventandoli a terra. Il fatto, accaduto giovedì scorso, è testimoniato da un video diffuso su Youtube. Durante la tratta, il volo D7377291 è incappato in una violentissima turbolenza che ha gettato nella disperazione anche gli 11 membri dell'equipaggio. Hostess e steward sono stati sbalzati a terra, incapaci di reagire. C'è chi piange, chi urla e chi tenta invano di fare coraggio agli altri. Lo choc è grande: un collega infatti, scaraventato a terra tra i vassoi del pranzo, sembra aver perso conoscenza. "È morto?", si domanda una hostess, mente altri membri dell'equipaggio cercano invece di rassicurarsi dicendosi che andrà tutto bene. Poco dopo, gran parte dell'equipaggio prende coraggio e decide di alzarsi, raccoglie bicchieri, piatti e vassoi da terra e va verso i passeggeri, nel tentativo di rassicurarli. Il bilancio è di 5 feriti.

"L'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur alle 16.30. Cinque passeggeri sono rimasti feriti e sono stati curati dai medici una volta in aeroporto. Tutte le persone a bordo sono state assistite dal personale di terra", ha dichiarato la compagnia aerea in una nota diffusa dopo l'atterraggio del velivolo. Il video dell'AirAsia arriva a pochi giorni di distanza dal viaggio di paura vissuto dai passeggeri di un volo Aeroflot partito da Mosca e diretto a Bangkok: a una quarantina di minuti dall'atterraggio, l'aereo si è imbattuto in una turbolenza durante la quale i passeggeri sono stati sbalzati dai loro posti: il bilancio è stato di 27 feriti.