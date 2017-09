Ha abusato sessualmente di almeno sei bambine che frequentavano l’asilo nido della moglie. Per questo motivo Dennis Ray Avery, 58enne di Waxahachie, nello Stato USA del Texas, è stato condannato a morte. Le autorità della contea di Ellis riferiscono che le vittime dell’uomo erano tutte più giovani di 6 anni e il periodo a cui fanno riferimento le accuse è di due anni. Non è chiaro però né quando è cominciato, né quando è terminato. È stato arrestato nel maggio del 2016, non è ancora chiaro quando verrà eseguita la sentenza di morte.

Secondo il quotidiano locale Waxahachie Light, Avery in tribunale ha ammesso di aver cominciato ad sentire “interesse per le bambine” quando aveva circa 30 anni. Sarebbe riuscito a sopprimere i propri istinti fino all’ottobre dell’2015, quando ha subito un grave infortunio alla testa nel corso di un incidente d'auto. "Ho dovuto lottare con la mia fede e ho abbandonato Dio. Stavo cercando di essere tutte le cose che dovevo essere. Ho dovuto smettere di insegnare scuola di domenica ", ha detto Avery in tribunale, secondo i media locali. "Forse in prigione potrò avere qualche aiuto e qualcuno può spiegarmi come fare” ha aggiunto Avery.

L'avvocato del distretto di Ellis County, Jake Heffernan, ha presentato prove in tribunale che dimostrerebbero come l’uomo si sia macchiato di reati a sfondo sessuale su minore ancora prima che iniziassero gli abusi per i quali è stato poi condannato alla pena capitale. "Ha rubato l'innocenza di sei bambine", ha riferito l'avvocato distrettuale della contea di Ellis, Nicole Craig, in tribunale. "La verità è che non importa quanto sia gentile o quante volte sia andato in chiesa. Queste sei bambine non sono le uniche vittime, ma lo sono anche i loro i genitori. Bisogna dare loro una risposta”.