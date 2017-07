Due fortissime scosse di terremoto hanno fatto tremare la terra nelle scorse ore al largo della Russia. I due eventi sismici sono stati localizzati dai sismografi al largo delle isole del Commodoro, arcipelago russo nel mare di Bering, poco distante dalla penisola della Kamchatka. La prima scossa alle 23 ora locale, il pomeriggio di lunedì in Italia, ha avuto magnitudo di 6.4 gradi del scala Richter. La seconda scossa, più potente, ha avuto magnitudo pari a 7.6 gradi ed è stata registrata alle 11.30 ora locale, la notte tra lunedì e martedì in Italia.

Seppur violenti, i due terremoti hanno avuto entrambi epicentro in mare aperto, a poca distanza l'uno dall'altro, e con ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri e fortunatamente non sembrano aver causato danni a persone o cose. L'epicentro in particolare è stato registrato e 335km a ovest di Attu, isola dell'Alaska, e vicino all'isola di Mednyj, che è praticamente disabitata, questo ha contribuito a evitare disastri. Del resto la zona è altamente sismica e ogni anno registra migliaia di scosse diterremoto anche se di media intensità. La seconda scossa però ha fatto scattare per qualche ora l'allerta maremoto per le coste entro i 300 chilometri dall'epicentro del sisma da parte del Centro di allerta tsunami del Pacifico, poi rientrata.