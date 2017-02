È accusato di stupro aggravato nei confronti di alcune minorenni, sue compagne di scuola. Abusi sessuali, ma non solo: anche pugni, calci e maltrattamenti, utilizzando una grattugia da cucina e una sostanza acida corrosiva. Sono accuse pesantissime quelle di cui deve rispondere un 19enne di Nuoro, già rinchiuso nel carcere Badu ‘e Carros. L'aguzzino, di cui la polizia ha fornito sole le iniziali (M. C.) per tutelare l'identità delle vittime, questa mattina è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Nuoro. Il Gip del tribunale locale, Claudio Cozzella, lo ha interrogato insieme al pm Giorgio Bocciarelli. Ma il ragazzo ha scelto per adesso la strada del silenzio.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Nuoro, su richiesta del pm Bocciarelli. "Il giovane – spiegano dalla Questura di Nuoro -, in particolare, si sarebbe reso responsabile di gravi abusi anche sessuali nei confronti di alcune adolescenti, vittime dei suoi continui insulti e violenze, prese a calci e pugni, con maltrattamenti attuati anche mediante l’uso di una grattugia da cucina o di una sostanza acida corrosiva". L’indagine è stata condotta con la decisiva collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di Nuoro.

La triste vicenda si è sviluppata in ambiente scolastico. Stando a quanto è stato ricostruito dalla squadra mobile nuorese, le violenze nei confronti delle due ragazzine andavano avanti dallo scorso autunno. Secondo le testimonianze, gli episodi più violenti risalirebbero al mese di dicembre: il giovane si sarebbe sfogato contro le sue vittime utilizzando una grattugia da cucina e a volte anche dell’acido corrosivo. Gli abusi e i maltrattamenti avevano avuto come teatro un edificio abbandonato di Nuoro città. Le due giovanissime studentesse sono state ora affidate alle attenzioni di Servizi sociali del Comune sardo.