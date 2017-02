Un uomo di Los Angeles è ricercato da giorni dalla polizia che lo ritiene coinvolto in una serie di furti e aggressioni a scopo sessuale nelle case di riposo della città: l'ultimo episodio risale a poche sere fa, quando un'anziana donna ospite di un ospizio ha denunciato di aver subito gravi abusi sessuali. La vittima, di 90 anni, è stata prima stuprata dal suo aggressore, poi derubata di tutto quel che aveva, infine tramortita con un pugno in faccia. Fortunatamente l'anziana non ha riportato gravi lesioni e si trova in ospedale solo per accertamenti, anche se l'episodio è particolarmente preoccupante in quanto non isolato. Nelle scorse settimane altre donne, anche in quei casi anziane, hanno subito la stessa sorte ed il rischio evidente è che prima o poi qualcuna possa accusare un malore fatale.

Nel quartiere della città dove più spesso sono stati segnalati episodi di violenza di questo tipo gli anziani hanno raccontato di aver paura a uscire di casa: "E' spaventoso quello che sta avvenendo", ha commentato un'anziana donna, che ha anche detto di temere seriamente di poter diventare la prossima vittima di un'aggressione. Dal canto suo la polizia ha rafforzato i pattugliamenti e disposto l'esame di tutte le telecamere di videosorveglianza della zona, alla ricerca di dettagli che possano far risalire allo stupratore seriale. Il ricercato generalmente si accontenta di sottrarre piccle cifre di denaro, telefoni cellulari, gioielli e borse: circostanza che renderebbe potenzialmente vulnerabili numerose anziane.