Ha vinto cinque puntate di fila di uno dei più noti quiz televisivi in onda negli Stati Uniti ma purtroppo non ha avuto il tempo di guardarsi in tv da casa e festeggiare i suoi successi. È infatti morta prima della messa in onda del quiz “Jeopardy!” (il programma a cui si ispirava il nostro “Rischiatutto”) la 41enne texana Cindy Stowell, una donna che durante le registrazioni delle puntate stava combattendo contro un cancro. Un male che l’ha uccisa il 5 dicembre, pochi giorni prima che le puntate dei quiz in cui lei era la protagonista venissero trasmesse (sono andate in onda dal 13 dicembre). Come raccontano i media americani, Cindy era una appassionata di Jeopardy! sin da quando era bambina, quando lo vedeva in tv dalla casa dei nonni. Per tutti questi anni ha continuato a seguire il programma con passione e alla fine, nel gennaio scorso, ha superato le prove per poter partecipare. Più o meno nello stesso periodo ha però anche scoperto di avere un tumore ma ha voluto lo stesso provare a vincere.

Ha vinto più di 80mila dollari – “Era un momento particolarmente brutto per Cindy, non sapevo dove prendesse la forza, eppure era lì, con una grande carica”, ha ricordato il compagno. Con le sue cinque vittorie consecutive, Cindy ha accumulato oltre 80000 dollari prima di morire, soldi che ha lasciato alla ricerca sul cancro. “Cindy sperava che nessun altro debba mai soffrire quel che ha sofferto lei”, ha detto ancora il compagno sottolineando che la donna “sarebbe imbarazzatissima se sapesse che oggi tanta gente conosce la sua storia e che migliaia di persone mi scrivono per ricordarla con ammirazione e affetto”.