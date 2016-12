Due gravi incidenti a poche ore di distanza hanno provocato la morte di due giovani ragazzi siciliani, un 26enne di Agrigento e un 27enne di Sciaccia. Il primo incidente è avvenuto nella notte: per cause ancora da definire, Domenico Raneli, 27 anni, la Smart sulla quale il giovane viaggiava insieme a un amico è improvvisamente uscita di strada, ribaltandosi e andando a schiantarsi contro il guardrail, nella strada che collega Sciacca alla contrada San Calogero. I ragazzi sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari e trasferiti all'Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, ma per il 27enne non c'è stato nulla da fare, è morto durante le prime ore dell'alba a causa delle gravi ferite riportate. L'amico, che viaggiava a bordo dell'auto con Domenico, si è invece salvato.

Il secondo incidente è invece avvenuto in zona Agrigento, lungo la via Panoramica dei Templi. Antonio Marco Milioto, 26 anni, di Agrigento, ha perso la vita mentre era alla guida della sua Nissan Micra che, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente scontrata con un autobus urbano. Il ragazzo è stato subito soccorso dal 118, che ha provato più volte a rianimare il ragazzo, ma anche per Antonio non c'è stato nulla da fare. L'amico che viaggiava con lui ha riportato gravissime ferite, ma al momento risulta essere ancora in vita.