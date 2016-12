Omicidio a Bee, un comune di 700 persone sulle colline sopra Verbania. Una donna di 29 anni, Alessia Partesana, è stata accoltellata nella notte in casa dal convivente, una palazzina di tre piani che si trova in questo borgo a non molti chilometri dal Lago Maggiore. A colpirla sarebbe stato il convivente, un uomo di 33 anni, che è già stato fermato. Pare che sia stato proprio lui a chiamare i carabinieri, confessando di aver ucciso la donna. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma e il sostituto procuratore di Verbania, Nicola Mezzina. Attorno alle 8,30 nell'abitazione di Bee è arrivato anche il medico legale Elena Barbero.

Gli inquirenti ora stanno ricostruendo il caso per capire cosa abbia spinto il killer ad accoltellare la 29enne. La pista più accreditata al momento è quella di natura passionale. Dalle prime informazioni sembra infatti che l'uomo fosse molto geloso e che la vittima fosse in procinto di lasciarlo. La coppia ha anche una bambina di pochi anni. L'omicidio è avvenuto attorno alle 3 e pare che sia stato proprio lui a chiamare i carabinieri, dopo essere scappato fino a Intra, confessando di aver ucciso la donna.