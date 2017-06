Rinnovo del contratto di lavoro collettivo, l'assunzione dei precari per adeguare le dotazioni organiche e revisione del piano di riordino delle carriere, questi i temi principali al centro della protesta dei vigili del fuoco che il prossimo 15 giugno incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto dall'USB (Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco). A parte le limitazioni previste per legge per i casi emergenza, lo sciopero dei vigili del fuoco si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 per il personale turnista per l'intera giornata per il personale giornaliero o amministrativo.

"Vogliamo recuperare economicamente i contratti che mancano dal 2009. Vogliamo l'assunzione dei precari del corpo nazionale (i discontinui per intenderci) per risolvere definitivamente il problema delle dotazioni organiche, origine di molti mali del corpo nazionale e rientrare nei parametri europei di un vigile del fuoco ogni mille abitanti " hanno spiegato dal sindacato di base proclamando lo sciopero.

"Chiediamo il rispetto della normativa contrattuale e l'abrogazione di tutte quelle circolari che in nome della produttività ci sovraccaricano di lavoro" hanno sottolineato i rappresentanti sindacali. Nel mirino della protesta però anche l'aumentò dell'età pensionabile che arriverà a 62 anni. "Vogliamo che i soldi dell' Opera nazionale assistenza vengano gestiti direttamente dal corpo nazionale e che vengano utilizzati per tutti i lavoratori che in infortunio o malattia si trovano a dover sopperire di tasca alle spese mediche e di ticket" hanno insistito dall'Usb, concludendo: " Non si può accettare una riforma delle carriere che offende la dignità di chi ogni giorno realmente fa muovere la macchina del soccorso regalando tutti i soldi ai direttivi".