Si chiama Fortunata Caminiti ed ha 47 anni, la donna sospettata dall’omicidio del vigile del fuoco Roberto Scipilliti, scomparso da Santa Teresa Riva, a Messina, il 5 gennaio e ritrovato morto nove giorni dopo nelle campagne di Savoca. Secondo gli inquirenti avrebbe ucciso l'uomo sangue freddo sparandogli un colpo di pistola alla nuca. Deve rispondere di omicidio, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

Secondo gli inquirenti, Caminiti avrebbe affittato l'auto utilizzata per il delitto e poi l'avrebbe riconsegnata. I carabinieri attraverso le immagini di alcune telecamere hanno rintracciato la Panda gialla presente sul luogo dell'assassino e sono riusciti a risalire poi alla targa e alla ditta di noleggio del catanese dove era stata affittata. I titolari hanno detto di aver trovato del sangue a bordo e che l'auto era stata affittata proprio alla 47enne che aveva nella circostanza presentato documenti falsi. La donna avrebbe peraltro riconsegnato la vettura con un giorno di ritardo, adducendo il fatto che a bordo della macchina era avvenuta una rissa tra amici e che era stata ripulita con l'alcol.

Gli inquirenti sono così risaliti alla donna che era stata arrestata insieme al marito latitante Fabrizio Ceccio, 44 anni, qualche giorno fa all'imbarco dei traghetti a Messina. Ceccio era ricercato da aprile dell'anno scorso per associazione per delinquere finalizzata alle truffe, al riciclaggio ed alla ricettazione. I militari hanno poi scoperto che in passato Scipilliti era stato coinvolto in una indagine per truffa, estorsione e falso. Proprio questa vicenda giudiziaria collega il pompiere ai coniugi Ceccio. Resta però da chiarire il movente del delitto, maturato, sembra, nell'ambiente delle truffe. I carabinieri hanno sequestrato alla coppia documenti falsi e nell'auto sono state trovate una Beretta calibro 22 e una Sig Sauer calibro 9, alcuni telefoni cellulari, e 60 proiettili.