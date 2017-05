Un uomo di 44 anni, Nguyen Ngoc Diep, stava cantando una canzone a una festa di matrimonio quando un altro ospite lo ha preso in giro per la sua performance e gli ha strappato il microfono. Un gesto che, secondo quanto riportano alcuni quotidiani britannici che citano i media locali, avrebbe scatenato la furia del quarantaquattrenne ridicolizzato. Da quanto è emerso, infatti, dopo il litigio Diep è andato a casa per poi tornare con un coltello. L’uomo avrebbe quindi accoltellato l’ospite che lo aveva deriso e ha colpito anche un altro uomo, il trentacinquenne Le Hong An, che aveva tentato di separarli. Il bilancio drammatico di questa discussione è di un morto – l’uomo che aveva tentato di separarli – e un ferito, quello che aveva ridicolizzato il “cantante”.

L’omicida è stato arrestato – Secondo quanto riportano i media locali, Diep è stato poi arrestato. Non è la prima volta che purtroppo dal Vietnam arrivano notizie simili di liti scoppiate a matrimoni – nelle zone rurali le feste di nozze possono durare anche tre giorni durante i quali si mangia e beve pesantemente – e finite in tragedia. Ai primi di maggio, ad esempio, un uomo ha accoltellato a morte un suo amico dopo aver litigato sempre durante delle performance al karaoke, intrattenimento molto popolare nel Paese.