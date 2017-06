in foto: Ruan Liangming, detentore del record per il numero di api posate sul suo corpo (getty)

Parafrasando il titolo di un vecchio film, potremmo parlare di Bui Duy Nhat come dell’uomo che sussurrava alle api. L’apicoltore in questione è un uomo di 43 anni originario del comune di Nua Ngam, sito nella provincia di Dien Bien, nel nord del Vietnam e al confine con il Laos ed è una delle persone dotata del sangue freddo sufficiente a farsi ricoprire il volto di api per mostrare la sua abilità nel bee bearding, che consiste nel chiamare a sé le api per farsi ricoprire il volto e il corpo a mo’ di barba. Si tratta di un’usanza molto nota tra gli apicoltori, per quanto poco diffusa, visto che va praticata rigorosamente senza alcuna protezione, cosa che richiede notevole coraggio e capacità di mantenere la calma.

Nhat fa l’apicoltore dal 1993 e, col tempo, ha imparato a conoscere i piccoli insetti melliferi e a capirne caratteristiche e comportamenti, cosa che gli ha consentito di escogitare un trucco per farsi coprire da api selvatiche quando vuole. Le api sono insetti gregari la cui società matriarcale è fortemente gerarchizzata ed unita. Quando, per qualche ragione, l’alveare è sotto attacco, le api operaie cercano di fare di tutto per salvare l’ape regina, anche a costo della loro vita. Per la stessa ragione, quando la regina si sposta, tutte le api dell’alveare la seguono e la cosa vale anche se la regina viene spostata contro la sua volontà.

Sapendo ciò, per farsi "crescere" la barba d’api Nhat cattura la regina e la tiene vicino a sé, il che conduce e altre api a spostarsi sul suo corpo e, nel giro di una ventina di minuti, l’opera è completa. Con il volto ricoperto da migliaia di api e senza alcuna protezione eccetto che per le orecchie, Nhat riesce tranquillamente a muoversi e a parlare senza ricevere neanche una puntura.

Fenomeni da baraccone.

Sin dall’antichità, gli apicoltori hanno permesso che le api si appoggiassero sui loro corpi, soprattutto per dimostrare la loro capacità di comprendere i loro insetti. La pratica del bee bearding, invece, fu ideata da Petro Prokopovych, di origini ucraine, nel 1830. Concretamente, lasciarsi ricoprire il volto da insetti non ha alcuna utilità se non il diletto di chi fa da “alveare” e di chi assiste allo spettacolo, considerato tipico dei fenomeni da baraccone negli Stati Uniti.

Ruan Liangming (il protagonista del primo video) è attualmente l’uomo che si è fatto ricoprire dal maggior numero di apri, secondo il Guinness dei Primati. Nel 2014, Liangming si fece ricoprire da oltre 637mila api, incluse più di 60 api regina, per un peso totale di 63,5 chilogrammi di insetti.