Agguato mortale in pieno giorno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia, sul Gargano. Colpi di arma da fuoco hanno improvvisamente colpito il titolare di un noto ristorante della zona, L'Antica Bruschetta, in via Battisti, a pochi passi dalla Cattedrale. Per l'uomo, Omar Trotta, classe 1986, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo davanti agli occhi della moglie, della figlia piccola e di numerosi turisti che stavano consumando il pranzo presso il suo locale e in quelli della zona. Ci sarebbe anche un ferito: si tratterebbe di un giovane, di cui al momento non si conosce il nome, che era seduto allo stesso tavolo insieme con la vittima. Trasportato d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, non si conoscono al momento le sue condizioni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due persone sono entrare nella pizzeria affollata e hanno sparato prima di fuggire a bordo di uno scooter.

Secondo gli inquirenti, Trotta, che nel 2009 era stato arrestato nell'ambito di un'operazione che aveva portato al fermo in totale di 5 persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, pare fosse l'esponente di un clan locale. Poco tempo fa qualcuno lo aveva minacciato che "non sarebbe arrivato a vedere il battesimo di sua figlia". La sparatoria nel quale è rimasto ucciso potrebbe essere una risposta all'omicidio avvenuto sei mesi fa di un esponente del clan Notarangelo. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia che sono giunti subito sul posto. Gli inquirenti stanno anche acquisendo le immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.