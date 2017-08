Meglio che tardi che mai: alla soglia dei 70 anni ottiene la cattedra. Ha aspettato una vita una docente di Palermo di 69 anni, Bernarda Di Miceli, ma ieri è arrivata la notizia della sua assunzione a tempo indeterminato. La convocazione è arrivata dall'ufficio scolastico provinciale. Anni di supplenze, e finalmente andrà ad insegnare all'istituto tecnico economico per il turismo Pio La Torre a Palermo. Farà il compleanno il prossimo 14 febbraio, ma non avendo ancora raggiunto i 20 anni di contributi versati è diventata insegnante di ruolo. Non si sa ancora quanto potrà lavorare, visto che per legge dovrebbe andare in pensione a 66 anni e 7 mesi. Ma si può chiedere una proroga del servizio per raggiungere la soglia di contributi necessaria: si può insegnare fino a 70 anni e 7 mesi. Ma la decisione spetterà comunque a Bernarda Di Miceli, che appartiene a quei pochi insegnanti siciliani che sono stati assunti di ruolo. Quest'anno infatti solo il 5% dei docenti siciliani ha ricevuto la convocazione: solo 2.502 assunzioni su 51.774 totali.