Un uomo di 64 anni di Casoli, in provincia di Chieti, è stato posto agli arresti domiciliari dal Gip di Lanciano, Massimo Canosa con l'accusa di corruzione di minorenne: l'anziano avrebbe mostrato a una ragazzina di 14 anni che viaggiava a bordo di uno scuolabus materiale pornografico inducendola a compiere atti sessuali. Approfondimenti investigativi condotti dalla compagnia carabinieri di Lanciano e stazione di Casoli sono scattati a seguito della denuncia dei genitori della giovane.

Stando a quanto emerso il 64enne, tra febbraio e agosto del 2016, abusando delle funzioni di incaricato di servizio pubblico e approfittando della naturale ingenuità della giovane a lui affidata per ragioni di vigilanza e custodia, le spediva filmati pornografici sullo smartphone inducendola a compiere atti sessuali e in particolare a fotografarsi nuda e a masturbarsi chiedendo poi l'invio delle immagini sul proprio telefonino.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Rosaria Vecchi, non sono però finite: agli inquirenti spetterà il compito di accertare se vi siano stati episodi simili nei confronti di altri minori. Nell'ordinanza cautelare il Gip rimarca "l'estrema gravità dei fatti da parte dell'indagato che strumentalizzando la propria attività lavorativa, finalizzata a rendere un servizio alla collettività, si sarebbe procacciato di soddisfare le sue turpi deviazioni sessuali".

Condannato per abusi sessuali, torna a guidare uno scuolabus.

Nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere una vicenda per certi aspetti simile, che speriamo però non si concluda allo stesso modo: dopo essere stato condannato a 3 anni e 4 mesi per aver molestato delle ragazzine, un uomo di Bolzano era stato reintegrato dal giudice al lavoro, lo stesso che gli aveva offerto l'occasione per commettere il suo crimine: l'autista di scuolabus. Ovviamente la decisione del Tribunale aveva destato le proteste dei genitori degli studenti.