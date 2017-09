in foto: Victoria Yuki.

Non voleva trascorrere la sua vita lavorando in un call center per 600 euro al mese. Così Victoria Yuki, conosciuta anche come Yukiko, oggi 23 anni, ha deciso di volare in Giappone e tentare lì la fortuna. E in effetti quello che ha trovato in terra nipponica è stato un vero e proprio tesoro. Dopo due anni, è tornata in patria con il titolo di pornostar ed escort. "Meglio fare questo mestiere piuttosto che stare chiusa in un ufficio e sottopagata", ha detto Victoria raccontando la sua storia al quotidiano Libero. "La mia è una vocazione – ha detto la ragazza -. Fin dai tredici anni ho capito che avrei fatto questo tipo di professione. Mentre le mie amiche collezionavano figurine dei cartoni animati, io raccoglievo le card delle attrici hard giapponesi".

Victoria già a 18 anni ha cominciato la sua carriera con le video-chat: "La prima volta non ha suscitato in me disagio o sensi di colpa. L’ho vissuta come una cosa del tutto naturale", ha continuato. Poi la scelta del Giappone e la presenza su un mercato in continua espansione: basti pensare che Victoria guadagna dai 300 ai 500 euro per un rapporto sessuale di un'ora, molto meglio, dunque, dei 600 euro al mese promessi nei call center italiani. Per questo, ha sottolineato – la sua scelta rappresenta un "riscatto sociale, o una vendetta nei confronti di un mondo in cui il lavoro è sfruttamento". Ora che è tornata a Torino, sta riprendendo pian piano la sua quotidianità: "Da quando mia madre ha accettato il mio lavoro e viene a trovarmi mi sento più serena – ha concluso -. Non ho un fidanzato ma non mi sento sola, anche perché credo rappresenterebbe un ostacolo professionale".