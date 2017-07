Approfittando della sua carica di funzionario pubblico ma anche del suo ruolo in ambito privato, avrebbe messo le mani addosso a tre diverse donne tentando un improvviso approccio di natura sessuale. Queste le pesanti accuse nei confronti di Antonino Contarino, viceprefetto di Reggio Calabria in attesa di incarico, arrestato domenica mattina dai Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, su ordine della locale Procura della Repubblica che gli contesta il reato di violenza sessuale. Per lui il giudice per le indagini preliminari ha firmato un ordine di custodia cautelare ai domiciliari.

I fatti contestati risalgono al mese di settembre 2015, quando Contarino era presidente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Bagnara Calabra, carica che ha ricoperto fino al mese di novembre 2016. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe palpeggiato due donne che, in cerca di lavoro, si erano presentate in diverse e distinte occasioni negli uffici del Comune tirrenico commissariato per mafia e quindi gestito dal viceprefetto. Dopo una lunga chiacchierata e le rassicurazioni il funzionario le avrebbe accompagnate alla porta ma prima di salutarle le avrebbe toccate nelle parti intime. Un comportamento denunciato subito ai carabinieri da parte delle due signore.

Durante le indagini successive inoltre sarebbe emerso un altro episodio analogo. Nel riscuotere il canone d'affitto presso uno studio professionale ubicato in un immobile di sua proprietà e approfittando del fatto che la sua inquilina si era girata di schiena per prelevare la somma di denaro dovuta, le si sarebbe avvinghiato palpandole il seno. In quell'occasione la vittima avrebbe reagito dandogli uno schiaffo e cacciandolo fuori dallo studio.