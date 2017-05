Paura a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove un cittadino residente in via Selva Bassa, Paolo Visonà, si è trovato faccia a faccia con un rettile lungo otto metri. Mentre falciava il prato, l’uomo si è imbattuto nell’enorme pitone che adesso vaga liberamente per la zona. Stava procedendo allo sfalcio a bordo di un trattorino, quando ha notato che l’erba si muoveva. Controllando meglio, ha visto il grosso serpente, di “color verde chiaro con striature, e del diametro paragonabile a quello di un fondo di bottiglia” ha spiegato al Giornale di Vicenza. Spaventato dall’uomo, il rettile sarebbe fuggito verso il vicino corso d’acqua mimetizzandosi. Visonà ha raccontato inoltre di essere subito risalito sul mezzo cercando di schiacciarlo e di aver poi avvertito le autorità.

Del fatto sono stati informati gli agenti della polizia provinciale che hanno cominciato le ricerche del serpente senza però, al momento, ottenere risultati. Va comunque detto che questi animali solitamente non attaccano l’uomo, inoltre sono molto lenti, ciò nonostante il rettile potrebbe rappresentare un pericolo anche per via delle sue dimensioni. Allo stesso modo, bisogna ricordare che in questo periodo non è insolito che i serpenti si avvicinino ai centri abitati, soprattutto se (come nel caso di Montecchio) possono trovare rifugio in ampie zone di vegetazione incolta.