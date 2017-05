Giallo a Zovencedo, nella zona dei Colli Berici, in provincia di Vicenza: il corpo senza vita di Mauro Pretto, 39enne residente in via Gazzo 14. L'uomo è stato freddato sull'uscio di casa ,on almeno quattro colpi di arma da fuoco, quasi sicuramente una pistola. I fatti sono avvenuti dopo le 13. A trovarlo, dando l’allarme ai soccorsi, sarebbe stato un vicino di casa che ha sentito abbaiare i cani ed è andato a vedere cosa stava succedendo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ormai era troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora dovranno far luce su quanto è avvenuto. Presenti anche gli uomini della scientifica Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo potrebbe aver aperto al suo assassino che l'ha immediatamente crivellato di colpi senza neanche dargli la possibilità di scappare o chiedere aiuto. La vittima lavorava a Brendola insieme al fratello. Al momento tutte le piste sono aperte.