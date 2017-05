Petrica Leu, un pluripregiudicato di 28 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata in seguito ad un episodio, avvenuto due sere fa nella frazione di San Giuseppe di Cassola, ma reso noto alla stampa solamente ieri pomeriggio. Gli inquilini di una casa, infatti, hanno vissuto lunghi momenti di paura avendo a che fare con Leu, ubriaco e in stato di forte agitazione, che dopo essere rincasato intorno alle 23 e 30 ha cominciato a minacciare la compagna con una mannaia simile a quella abitualmente utilizzata dai macellai. La donna, terrorizzata, è riuscita a chiamare i carabinieri prima che fosse troppo tardi e prima che il 28enne potesse fare del male anche alla sorella e a tre bambini piccoli, chiusi in una stanza.

Quando i militari sono arrivati hanno cercato di fermare l'uomo senza però riuscirci, anche perché Leu si è scagliato contro di loro con in mano una mannaia: a quel punto uno dei carabinieri ha estratto la pistola d'ordinanza ed ha esploso un colpo che ha raggiunto il 26enne ad una gamba. Il romeno, soccorso dagli stessi carabinieri, è stato bloccato anche grazie all'aiuto di una seconda pattuglia dell'Arma giunta sul posto: immobilizzato a fatica, nonostante fosse ferito, gli è stata tolta la mannaia dalle mani, quini è stato trasportato al pronto soccorso e curato: non è in pericolo di vita. Il 28enne è stato trasferito nel reparto di psichiatria, dove è rimasto piantonato tutta la notte e dove è ancora ricoverato.