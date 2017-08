Erano da poco passate le 21 e 30 di ieri quando lungo la strada Provinciale 31 Valchiampo si è consumato un dramma: un'automobile ha investito e ucciso un uomo che stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Si tratta di Luigi Dal Maso, 77 anni di Chiampo, noto come il "conte Fiocchi". La dinamica dell'incidente mortale è al vaglio della polizia locale Vicenza Ovest che sta valutando velocità dell’auto e fanalini in funzione o meno della bicicletta.

Luigi Dal Maso stava pedalando quando alle sue spalle è arrivata una Minor guidata da una ragazza residente in zona, della quale al momento non sono state indicate le generalità. La donna al volante ha travolto l’anziano che è finito sul cofano, ha sfondato il parabrezza poi è caduto sull’asfalto a qualche decina di metri di distanza. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i sanitari del Suem che hanno tentato di rianimare il conte Fiocchi prima di certificarne il decesso per politraumatismi.

Luigi Dal Maso, molto noto nella vallata del Chiampo, era stato benevolmente soprannominato "conte Fiocchi" per la parabola della sua vita: da imprenditore di successo in giro per l’Europa subì un tracollo economico che lo portò alla condizione di clochard. Da tempo viveva in una baracca in zona industriale a Chiampo. Benvoluto dalla gente il conte Fiocchi ospitava gli animali che trovava abbandonati.