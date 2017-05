in foto: Immagine di repertorio

Non è durata a lungo la latitanza dell’uomo che domenica sera ha travolto un motociclista nella provincia di Vicenza per poi scappare via. Il pirata della strada è stato infatti rintracciato poco dopo l’incidente: si tratta di un quarantacinquenne di Valli del Pasubio, denunciato per guida in stato d'ebbrezza, fuga e omissione di soccorso. Sottoposto all'alcoltest, il conducente dell’automobile è risultato infatti positivo con un tasso alcolemico di quasi 4 volte superiore a quello consentito e ha ammesso le proprie responsabilità. Da quanto è emerso, l’uomo era alla guida di una Ford Fiesta quando ha travolto sulla via provinciale un centauro ed è scappato via senza prestare soccorso. Il motociclista, un cinquantaquattrenne di Valli del Pasubio che guidava una Bmw, giunto in prossimità di una curva ha visto un’auto proveniente dal senso opposto di marcia invadere la sua corsia e non ha potuto far nulla per evitare lo scontro.

Il motociclista è finito a terra, l’automobilista che ha provocato l’incidente è scappato via – Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista che ha concluso la propria corsa contro il guard-rail e ha riportato contusioni per oltre 30 giorni di prognosi. L’automobilista è stato rintracciato anche grazie alla presenza di un testimone e, messo alle strette grazie alle prove inconfutabili rinvenute sul luogo dell’incidente, ha appunto ammesso le proprie responsabilità. Denunciato, si è visto ritirare immediatamente la patente di guida e sequestrare l’auto.