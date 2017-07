Un’amicizia tra due donne forse troppo passionale, evidentemente non digerito dal marito di una delle protagonista di questa storia che arriva da Vicenza. I fatti sono avvenuti domenica sera intorno alla mezzanotte: l’uomo era rincasato ed abbia trovato la moglie in compagnia dell’amica, una 33enne, D.M., impegnate in atteggiamenti intimi: indispettito ha iniziato a schiaffeggiare entrambe, tra urla e offese. Ma sembra che la 33enne non sia stata a guardare: ha estratto dalla borsa un coltellino di pochi centimetri e ha colpito due volte l’uomo: alla schiena a al torace. Ferite che fortunatamente non hanno messo in pericolo di vita il marito, ma che lo hanno comunque costretto al ricovero in ospedale ad Arzignano. Anche le due donne si sono fatte medicare, per loro solo qualche contusione ed escoriazione.

Nell’appartamento della coppia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valdagno. Stando a quanto scrivono i media locali, pare che il rapporto si fosse deteriorato significativamente negli ultimi e che lei avesse trovato consolazione tra le braccia dell’amica. Per ora l’unica denunciata è proprio la 33enne, che dovrà rispondere di lesioni personali. Ma non è escluso che in futuro possano essere presentate querele di parte.