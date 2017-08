Un ragazzo di 14 anni di Sovizzo, in provincia di Vicenza, è precipitato in un burrone e, dopo un volo di 50 metri, è finito sul greto di un torrente: il giovane stava partecipando a un campo scout a Malga Rova, 1.100 metri di quota. L'adolescente durante le attività programmate si è allontanato da un percorso segnalato ed è caduto, rotolando per una cinquantina di metri. I suoi capi hanno dato l'allarme al 118 e al Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. Poi, allestita una corda fissa, lo hanno raggiunto.

Sul luogo dell'incidente si è diretto anche un elicottero di Verona emergenza con a bordo medico, infermiere e tecnico di elisoccorso. L'eliambulanza ha calato con un verricello il tecnico di elisoccorso, una manciata di metri più sopra. Il soccorritore si è recato subito a verificare la situazione e ha fatto scendere anche il medico dell'equipaggio. Al ragazzo, che aveva riportato contusioni e la possibile frattura di una caviglia, sono state prestate le prime cure ed è stato constatato che non aveva riportato gravi traumi.

Il 14enne con il supporto dei soccorritori è stato imbarellato e sollevato verso l'alto per contrappeso una quarantina di metri, poiché la fitta vegetazione impediva di ultimare le manovre sul posto. L'adolescente è stato quindi recuperato con un verricello di 35 metri, imbarcato e poi accompagnato all'ospedale di Vicenza.