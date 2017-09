Pericoloso ragno viene trovato tra la merce che proviene dalla Corea. L'animale si trovava nelle casse importate dal paese asiatico. È successo alla Allnex di Romano d’Ezzelino (Vicenza), dove i dipendenti si sono imabattuti in questo ragno, simile a una vedova nera. Gli addetti al magazzino stavano esaminando la merce che proveniva da una nave sbarcata a Venezia, trasportata da un tir. Il ragno trovato è stato trasportato al museo Esapolis, di via dei Colli a Padova, che ha messo in sicurezza l'animale coreano. Il ragno, visibile al pubblico, è stato esaminato da un laureando in biologia, Andrea Badaile, che lo ha classificato come Steatoda grossa: un ragno simile alla vedova nera, ma meno velenoso, anche se altrettanto nocivo per il sistema nervoso.